'Chabelita' a su madre Isabel Pantoja:"A mi hijo le daré todo el amor que a mí me ha faltado"

Tras ser eliminada del del reality español el 'Gran hermano VIP', Chabelita le respondió a su madre Isabel Pantoja por criticar su estilo de vida y la manera de criar a su hijo.



"Mi madre nunca me había dicho esas cosas a mí directamente. Ahora entiendo muchas cosas. No digo que no tenga razón, pero no era el momento para hacerme esto públicamente sabiendo que estoy en un concurso viendo por mi hijo. No me merecía esto", dijo la hija peruana de la cantante española.

Luego, entre lágrimas, Chabelita aseguró que no tuvo tanto acercamiento con su madre.

"Tengo un hijo de cuatro años y le voy a dar todo el amor que a mí me ha faltado. He sido una niña muy caprichosa. Todo lo que quería me lo daban, pero me ha faltado esa complicidad y ese acercamiento con mi madre", terminó entre lágrimas.

"Estoy triste, pero es mi madre. Todo lo que soy se lo debo a ella. Cuando salga de aquí seguro hablaremos", agregó.



Resumiendo la triste vida de una chica triste...

Hay quien lo tiene todo y en realidad no tiene absolutamente nada.

La princesa está triste. #GHVIP27S#GHVIPGala3 pic.twitter.com/TW4DRm6BiL — La Rose 💫 (@La_Rose_9) 27 de septiembre de 2018

SE PELEA CON PAREJA

Ahora que ya no sigue en el 'Gran hermano VIP', Chabelita se encontró con su pareja Omar Montes, quien le reclamó su actitud en el reality por estar muy cariñosa con el concursante Asraf Beno.

"Tú para estar conmigo tienes que volver a nacer 20 veces. Ya puedes ser Beyoncé, Isabel Pantoja o quien sea", expresó el cantante.

En tanto, la joven respondió que estaba arrepentida de su relación y esta discusión terminó en una separación.

Venga va... 30 segundos en plan resumen y porque por medio ha salido hasta Beyonce … #GHVIP27S#GHVIPGala3 pic.twitter.com/Mn9sNTNjKi — La Rose 💫 (@La_Rose_9) 27 de septiembre de 2018

