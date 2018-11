'Chabelita' le responde a Karla Tarazona: "Jamás me metí en ninguna relación"

La bailarina Isabel Acevedo , más conocida como 'Chabelita', contó que cumplió dos años de relación con Christian Domínguez y que su vínculo siempre fue sin mentiras.

"En el amor me va súper bien. Estoy maravillosamente enamorada, cumplimos dos años hace unos días. Al inicio nada fue fácil, nosotros nos amamos y es lo que importa", declaró la bailarina al diario El Popular.

"Jamás me metí en ninguna relación. Lo que está claro que nada ni nadie empañará mi felicidad. Sé quién soy y no lo que dicen. Por respeto no les contestaré", agregó la novia del cantante.

'Chabelita' también se refirió a sus detractores. "Han dicho de todo. Pero la clave de todo es el amor, amo y soy correspondida, es lo que importa", indicó.

Recordemos que Karla Tarazona comentó hace unos días que siempre tendrá presente que Isabel Acevedo se metió en su relación con el cantante de cumbia.

"Hay cosas que demuestran cómo se inició esta muchacha en el ambiente artístico, con los años quizás lo olvidarán otros, pero lo que yo pasé y viví, el concepto que tengo de esta mujer nadie me lo va quitar de mi cabeza jamás, para mí seguirá siendo la otra", sostuvo Tarazona.





