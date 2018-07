César Vega , conocido popularmente como el 'Sonerito de Huacho ', encendió la polémica el último fin de semana tras dedicar un mensaje a la comunidad LGBT en el Día del Orgullo . El salsero afirmó, en su cuenta de Instagram , que respeta a los gays, "pero no apoyaría verlos besándose en la calle".

"Que se casen, que hagan lo que quieran a vista y paciencia de adultos, pero no de niño,s por favor. No quiero que me malinterpreten pero es mi forma de pensar y espero que se me respete también", agregó en su post.

De inmediato, las plataformas sociales cuestionaron su postura al punto que tuvo que eliminar la publicación. Esta mañana, sin embargo, el intérprete rompió su silencio y salió al frente para disculparse.

"Quiero pedir disculpas a las personas que no entendieron mi mensaje ya que cometí un error al solo dirigirme a la comunidad gay y no dirigirme en general hacia todas las personas" , manifestó.

De esta manera, la voz de temas como 'Ya no creo en ti' y 'Soy un hombre casado' aseguró que detesta la homofobia "y que defendería a cualquier persona que esta siendo discriminada".

"Si hay personas que no piensan igual que yo las respetaré siempre, al fin y al cabo cada quien es feliz con su verdad. Y no se preocupen que yo comprendo que hablar de un tema tan polémico en estos tiempos tiene sus riesgos y sus mal interpretaciones" , agregó.

Al final de su misiva pública, César Vega parafraseó a Eminem : "A mí no me importa si eres negro, blanco, gay, heterosexual, rico o pobre. Si eres amable conmigo ten por seguro que yo también lo seré contigo".