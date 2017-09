Todavía está dolido. César Távara, primo de Jefferson Farfán, reveló con melancolía los motivos por los cuales fue desalojado del departamento donde vivía.



De acuerdo con el popular 'primo alcahuete', el jugador del Lokomotiv

de Rusia no toleró que aparezca en televisión amistándose con Melissa Klug.



El ex participante de 'El Gran Show' sostuvo que también influyó las declaraciones que hizo sobre Yahaira Plasencia, que habrían sido determinantes para la radical decisión con respecto a su permanencia en la vivienda.



El ex manager de la salsera sostuvo que lo que más lo lastimó fue la forma en la que fue retirado del inmueble. "Se juntaron los dos problemas pero no era la manera, lo que me incomodó más y me dolió más es que no me lo diga él sino que mande a un familiar y me saque como si fuera un delincuente o una persona extraña cuando no lo soy", sostuvo.

César Távara aseguró que devolvió todos los engreimientos y los lujos que le brindó su primo y señaló que todavía está afectado por el distanciamiento entre ambos. "Hemos pasado tantas cosas juntos y que pase esto, no lo esperaba", aseguró.

"Somos sangre, somos familia y no era la manera, yo nunca dije que era mi casa, nunca dije 'es mi carro', yo entregué a su dueño todo y salí, para mí fue horrible", puntualizó.

César Távara no se guardó nada.

El primo de Farfán aseguró que no quiere continuar hablando de Yahaira Plasencia porque le fastidia su actitud. "Me sentí incómodo que otra persona se sienta ganadora, triunfadora y que se venga a hacer la víctima, acá cada uno conoce la verdad y siempre seré chico humilde"