César Ritter se sometió a prueba toxicológica y muestra sus resultados tras reto de Héctor Becerril

Cumplió su palabra. César Ritter , por intermedio de su cuenta de Twitter, compartió los resultados de la prueba toxicológica a la que se sometió luego de ser retado por el congresista fujimorista Héctor Becerril, con quien tuvo una extensa discusión por redes sociales.

En menos de 24 horas de propuesto el reto, el actor hizo públicos los resultados del examen, el cual arrojó negativo en consumo de cocaína, marihuana y éxtasis.

Esta disputa inició luego que Ritter opinara sobre el mensaje a la Nación de Martín Vizcarra de adelantar las elecciones generales al 2020: "¡Feliz 28 de Julio! ¡Viva el Perú! ¡Ahora sí, que empiece la desratización!", dijo Twitter.

Ante ello, se generaron miles de reacciones por parte de los cibernautas y Becerril aprovechó ese momento para pedirle que se haga un examen toxicológico.

"Hagámoslo juntos, con su amigo (Moisés) Mamani. Y de ahí responde por los Wachiturros de Tumán y sin ningún tipo de inmunidad. ¿Qué le parece? ¿Lo haría usted?", respondió el actor.

(Twitter César Ritter) (Twitter César Ritter)

Sin embargo, el legislador le pidió que no meta a terceras personas, en alusión a Moisés Mamani. "No metas a terceras personas en esto, es entre tú y yo, de acuerdo en someternos a un examen toxicológico de varias drogas, en un laboratorio de prestigio e imparcial, pero que sea ya", tuiteó Héctor Becerril.

Este enfrentamiento siguió y César Ritter dijo que aceptaba: " Después usted renuncia a su inmunidad. Todos están de testigos... veamos quién tiene palabra", señaló el recordado actor de 'Al fondo hay sitio'.

Acepto. Y después usted renuncia a su inmunidad. Todos están de testigos... veamos quien tiene palabra. https://t.co/BwPfpkBH5x — Cesar Ritter (@RitterCesar) 30 de julio de 2019

LA RESPUESTA

Adjuntando una imagen de los resultados del examen, Ritter también dejó un suspicaz mensaje para el congresista.

"Sé que no habrá respuesta, ni que cumplirá. Sé que no tiene palabra y que inventará cualquier excusa a la altura de su moral. Yo sí cumplí con mi palabra. Usted NO representa a nadie en Lambayeque, usted representa al peor congreso de la historia del Perú", aseveró el actor.