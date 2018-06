César Acuña no sabía que su hijo viajaría con Brunella a Rusia y respondió así [VIDEO]

Estaban a punto de abordar el avión que los llevaría a Rusia cuando una cámara del programa ' Válgame Dios ' los interceptó. César Acuña y su familia decidieron alentar a la 'Blanquirroja' y ser protagonistas de la celebración mundialista.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre la novia de su hijo Richard, el líder de Alianza para el Progreso confesó, muy serio, que no sabía de su presencia en este paseo familiar.

"Yo no tengo conocimiento [...] No, no tengo conocimiento", fue su respuesta mientras caminaba por los pasillos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez . Lo secundaban César Acuña, Kelly Acuña, César Acuña Jr., Claudia Cruzalegui (esposa de César Jr.), entre otros.

Pese a esta declaración, Brunella Horna indicó que "se dio la oportunidad de que vayamos y cancelamos todas las cosas que teníamos que hacer. He pedido permiso en todo, pero bueno me dieron permiso así que feliz".

En este viaje, según trascendió, la familia habría gastado un promedio de 120 mil dólares solo en pasajes.