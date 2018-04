Celso Piña: "Admiro mucho a los cumbiamberos peruanos"

¿Qué expectativas tiene para el espectáculo que ofrecerá mañana en el Festival Selvámonos ?



La expectativa es que todo el mundo se divierta, acuda y goce de nuestro estilo musical en el espectáculo (a realizarse en el Centro de Convenciones Festiva). Es un show de lujo que estamos presentando en todas partes del mundo, ya que mucha gente me ha aceptado. Creo que es show muy completo. Tocaremos todos los temas que el público quiere escuchar y algunos clásicos vallenatos.

¿Qué siente al ser el pionero en fusionar los géneros de la cumbia, el ska y el reggae?



Me aventé y me apoyaron las bandas con las que participé. No me arrepiento porque, gracias a eso, el único continente que me falta visitar es donde está Australia (Oceanía). ¿Qué me parece la cumbia peruana? Yo tengo un tema de la cumbia peruana que es una canción de Los Mirlos y se llama “La cumbia de los pajaritos”. De hecho lo traigo en mi repertorio. Admiro mucho a los cumbiamberos peruanos.

¿Ha pensado en retirarse de los escenarios? ¿Piensa lanzar un documental de su trayectoria?



¡Claro! Todo lo que empieza termina, como la vida misma, pero ahorita todavía no lo pienso... Un escritor me está haciendo un documental. Estamos trabajando en eso y probablemente el próximo año se vaya a plasmar en una película. El periodista está muy interesado en sacarla. Ya tengo 38 años de trayectoria y me siento feliz y contento. El público me apoya y eso es lo que mantiene a un artista.