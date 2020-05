La organización sin fines de lucro No Kid Hungry, dedicada a combatir el hambre y la desnutrición infantil en Estados Unidos, confirmó que rechazaron una doación de US$200 mil del rapero Tekashi 6ix9ine, quien recientemente salió de la cárcel y obtuvo confinamiento domiciliario por sus vínculos con pandilleros.

A través de su cuenta en Instagram, el músico de 24 años, cuyo nombre real es Daniel Hernández, anunció que haría una donación a dicha ONG. En el post decía que en estos momentos de la pandemia del coronavirus, y pese a que las enfermeras y profesionales de la salud de la primera línea eran los héroes, no había que olvidarse de los niños.

En la misma publicación señaló que la donación ascendería a US$200,000, y que había que “mantener a los futuros líderes creciendo con su mejor potencial”, además de agregar que si habías sido “bendecido por Dios” debías ayudar a otros.

Sin embargo, lo que el rapero no imaginó, fue que su generosa ayuda fuera rechazada por No Kid Hungry, debido a que la misión y valores no coincidían con el estilo de vida del rapero, tal como se lo hicieron saber por medio de un comunicado.

“Estamos agradecidos por la generosa oferta del Sr. Hernández de donar a No Kid Hungry, pero hemos informado a sus representantes que hemos rechazado esta donación. Como una campaña centrada en los niños, nuestra política es rechazar la financiación de los donantes cuyas actividades no se alinean con nuestra misión y valores”, señala el texto.

En otras palabras, no quieren tener relación con nada que Tekashi represente o haya representado en el pasado, pues no es un secreto que su vida ha sido más que turbulenta gracias a las drogas y las pandillas.

