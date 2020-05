Se codea con un grande de Hollywood. La actriz peruana Stephanie Cayo contó que los nervios la traicionaron al compartir roles con el actor Mel Gibson al momento de grabar la película “Force of nature”.

Nuestra compatriota sostuvo que fue bastante difícil iniciar las grabaciones, debido a que se sentía en un “cuento de hadas” con el actor de Hollywwod.

“Sentía muchos nervios. Tengo admiración por él, así que antes de entrar a escena yo estaba muy nerviosa. Yo me sentía que estaba flotando y uno no puede estar así, sino se tiene que estar concentrada”, dijo la actriz nacional en América espectáculos.

¿QUÉ HIZO?

Stephanie Cayo reveló que le pidió a Mel Gibson consejos para superar esos nervios que la traicionaban en ese momento.

“Tuve que hablar con él. Lo llevé a un lado y le expresé: ‘Tengo que decirte la verdad, no puedo concentrarme porque tengo toda esta emoción, soy tu fan’. También le dije que estaba abierta a recibir sus comentarios”, precisó la menor de las Cayo con mucha emoción.

PRESENTAN TRÁILER

En medio de la cuarentena para frenar el brote del coronavirus, se presentó el primer tráiler oficial de la película “Force of nature”.

El largometraje, que fue filmada en Puerto Rico, se estrenará el 30 de junio por el servicio On Demand. Ese mismo día estará disponible también en formato DVD y Blu-Ray, según publicó la revista People.

¿CUÁL ES LA TRAMA?

La historia de “Force of Nature” gira en torno a unos criminales que intentan hacer un robo millonario en medio de la confusión creada durante el paso de un huracán categoría 5. Y el personaje del Mel Gibson entra en acción para tratar de detener a los delincuentes.

Como se recuerda, en julio de 2019 la actriz compartió una fotografía al lado de Mel Gibson. En su publicación de Instagram resaltó algunas cualidades del actor, a quien calificó como “único, apasionado, brillante y puro corazón como todo lo que hace”.

“Si hace 5 años alguien me hubiese dicho que iba a filmar la tercera película de mi vida con Mel Gibson, de policía y hacer de su partner, hubiese dicho: ¿Me estás bromeando? Pero como han pasado 5 años dándole duro a esto, lo primero que dije fue: ¡Voy a conocer a Mel! Y mi agente me dijo: ¡NO!, vas a protagonizar con Mel. Ahí casi me da un stroke. 24 horas más tarde estaba en un avión camino a Puerto Rico”, manifestó en ese entonces.

Conoce la experiencia de Stephanie Cayo al trabajar con Mel Gibson