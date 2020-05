Después de un año de que se comprometieron, la actriz Debby Ryan, conocida por las series de Disney Channel, y el baterista de Twenty One Pilots, Josh Dun, se casaron en secreto en Año Nuevo.

La pareja planeó su boda en menos de un mes, así lo revelaron ambos en una entrevista concedida a la revista Vogue.

“Comenzamos a coquetear con la idea de celebrar una fiesta de destino para celebrar la nueva década, luego en diciembre decidimos casarnos [en Austin] en la víspera de Año Nuevo y seguir bailando hasta que pasara la medianoche”, explicó Ryan.

“Me vestí y cerré la década con familiares y amigos. Una fiesta de celebración de destino fue utilizada como una excusa para finalmente reunir a nuestros amigos de todos los rincones de nuestros mundos. Bailamos toda la noche y tomamos leche y galletas y tuve la mayor diversión de toda mi vida”, agregó la exestrella de Disney.

Los rumores de una posible boda surgieron en abril pasado cuando Twenty One Pilots lanzó un nuevo video musical “Level of Concern”, y los fans se dieron cuenta que Josh llevaba una argolla de matrimonio.

Para la celebración eligieron el Hotel Van Zandt como su base de operaciones para que sus invitados se sintieran libres de ir a sus respectivas habitaciones a cambiarse para ir a bailar o tomar una siesta.

En la entrevista, la actriz explicó que los planes fueron cambiando a los largo del año que estuvieron comprometidos, debido a diferentes circunstancias que los impactaron, como la muerte de uno de sus amigos.

“El tiempo se sintió bien. [El amigo] Estaba emocionado de que Joshua y yo nos casaramos, y nunca dudé de que lo conocería en cada fase de nuestras vidas. Cuando falleció, realmente sacudió mi mundo y puso muchas cosas en perspectiva. Ya no se sentía importante esperar, dejar de estar ocupado o que las cosas se alinearan perfectamente. Intentar hacer las cosas no es tan poderoso como hacerlo, porque no tenemos el mañana asegurado”, dijo la protagonista de “Insaciable”.

LA IGLESIA

Dun y Ryan son cristianos, por lo que pensaban que era importante tener la ceremonia en un lugar sagrado.

“Creo que vi todas las iglesias en el área metropolitana de Austin y las reduje a dos. Joshua eligió la final. Las vidrieras realmente me atraparon. Queríamos que pareciera que la noche de juegos en nuestro lugar se había convertido en una fiesta de baile al nivel de Gatsby, busqué en Google la casa del árbol art decó y las flores góticas e hice un par de tablas de humor para referencia de tonos antes de ver lugares”, añadió Ryan.

ASÍ FUE LA PEDIDA DE MANO

En diciembre 2019, el músico de 30 años decidió publicar en su cuenta de Instagram unas fotografías donde se puede ver a Debby Ryan llorando de la emoción tras romántica pedida de matrimonio tras cinco años de relación.

“Encontré una casa en el árbol en el bosque de Nueva Zelanda y se lo propuse a mi niña”, escribió Dun. “Ella es mi amigo de por vida. Te amo Debby”, sentenció en Instagram.

"¡Dije sí!", escribió Debby Ryan en Twitter. "Bueno, técnicamente dije 'no puede ser' dos veces pero quise decir que sí", manifestó.

La pareja de artistas inició su romance en 2013. La relación sentimental es conocida en el mundo del espectáculo como “Jebby”. La pareja se separó por un año y luego volvieron a retomar la relación.

