La conductora de televisión, Sheyla Rojas, se pronunció sobre las criticas que reciben los artistas y personajes de la farándula peruana por aceptar canjes de algunas empresas que les ofrecen sus productos a cambio de publicidad en sus redes sociales.

La exchica reality salió en defensa de esta modalidad de pago pues considera que no tiene nada de malo. “No sé qué le ven de malo al canje, la verdad no entiendo”, comentó en medio del programa que conduce con ‘Choca’ Mandros, ‘Estas En Todas’.

Rojas comentó que las empresas buscan a personas de la televisión por el gran número de seguidores que poseen en sus redes y de esa manera ambos se benefician, tanto la empresa como los artistas.

“No tiene nada de malo. ¿Yo que podría decir al respecto? pero yo creo que hay mucha gente que toma a mal, pero en estos momentos, en esta coyuntura, muchas empresas quieren promocionar sus productos y estos chicos reality o gente que trabajamos en la televisión tenemos una plataforma grande. Es un dame que te doy”, aseguró la modelo.

"Me zurro en sus comentarios negativos”

Fiel a su estilo, Sheyla Rojas respondió a la gran cantidad de críticas que hacen por sus operaciones y retoques estéticos, en una divertida entrevista en el programa ‘En boca de todos’.

Ante el apodo de la ‘barbie peruana’ y las críticas que muchos le hacen por la gran cantidad de cirugías que ella misma admitió en el programa de América Televisión, la popular ‘Shey Shey’ no se guardó nada y arremetió:

“He aprendido a quedarme con lo que a mí me importa, mucha gente puede decir mil cosas. Escucho todo tipo de comentarios pero obviamente me zurro en los comentarios porque yo sé que estoy rica, soy una mamasita. Más allá del aspecto físico es lo que lleva en el corazón. Si tu criticas a alguien es porque no estás contenta contigo misma”, expresó la conductora.

