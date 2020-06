La expanelista de programas de espectáculos, Leslie Castillo, se cansó de las continúas críticas que recibe por parte de algunas seguidoras que le cuestionan el hecho de que no presente a su esposo en sus redes sociales. Algunas incluso la califican de interesada por haberse casado con un empresario minero.

Castillo utilizó su cuenta de Instagram para revelar el rostro de su esposo quien se aprecia tocando el piano en la imagen que está editada para que la modelo aparezca al lado. “Te amo mi amor” es el breve mensaje que acompaña la fotografía.

Al ser la primera vez que muestra quien es la persona con la que comparte su vida, la publicación llegó rápidamente a más de 5 mil ‘me gusta’. “Ya era hora que lo muestres Lesli”, “qué bueno que se sepa quien es tu esposo” y “se acabó el misterio”, son algunos de los comentarios que se leen en su post.

Sin embargo, algunos continuaron poniendo en duda la relación que lleva Leslie pues creen que debió poner una foto a su lado y no un collage. La modelo no respondió esos comentarios y por el contrario, siguió compartiendo detalles de lo que fue su boda. “Siempre me piden que baje videos de mi matrimonio, poco a poco iré bajando, espero les guste”, es el texto que acompaña su video que muestra un poco de lo que fue la ceremonia de su matrimonio.

