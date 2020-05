Una grave denuncia realizó la modelo Paula Manzanal al contar que la persona a quien contrató para el cuidado de su hijo abusó de su confianza y pegó a su pequeño.

La exchica reality también sostuvo que se enteró que la señora le robaba hace dos meses y medio.

“Déjenme contarles una triste historia. Uno deposita la confianza plena en una persona para darle el trabajo más preciado que es el de cuidar a tu hijo, ya que como toda madre emprendedora trabajo 24/7 y después de 2 meses y medio me entero que me roba”, dijo la influencer.

“Y digo ahora, ¿en quién puede confiar uno? Ahora me quedé sin nada y con un montón de trabajo acumulado. Que sinvergüenza esta, encima una le da trabajo y le abre las puertas de su casa”, agregó.

A través de sus historias de Instagram, Paula Manzanal indicó que la mujer también golpeaba a su niño, mientras ella se iba a trabajar. Incluso, mostró una foto en donde se veía al menor con moretones.

“Siempre le creí que mi bebito se golpeaba de casualidad, pero ahora me cuenta la otra persona de servicio que esa rata de mujer no lo cuidaba bien mientras yo estaba en la oficina, y me lo maltrataba en mi ausencia. Al infierno y a la cárcel se irá”, indicó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

EEG: Karen Dejo e Ivana Yturbe fueron suspendidas por incumplir la cuarentena 26/05/2020