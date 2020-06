Tras la ola de críticas que recibió la conductora de espectáculos, Magaly Medina, por haber calificado de “feito y orejón” al futbolista peruano Edison Flores, ella se pronunció y desmintió que lo haya dicho en tono racista o discriminatorio.

“Hay gente que tiene las orejas no las tiene como la del ‘Orejitas’ y debe ser por eso que saca mis frases fuera de contexto. Y hay gente que ni siquiera ve el programa y y siempre cree que soy discriminadora y racista. Qué voy a ser racista si yo soy cholita de Huacho, con padres provincianos”, comenzó la ‘Urraca’.

Todo inició cuando la conductora comparó a Edison Flores con Andrés Wiese y aseguró que por su aspecto físico y apellido, las chicas siempre iban a preferir al mencionado actor.

“La palabra fea es el adjetivo que siempre usan para intentar fastidiarme, demolerme o hacerme sentir mal: fea, mostra, etcétera. Por eso, siempre hay gente media brutita lo que no entiende lo que estoy diciendo”, continúo asegurando la popular ‘Urraca’.

La periodista señaló que nunca denigró al futbolista, solo comparó la apariencia entre ambos personajes. “Mis palabras fueron sacadas de contexto. Estaba comparando de una manera cariñosa a ambos. Miren el programa. No me adjudiquen algo que no dije. Si yo quiero discriminar se los diré con todas sus letras", concluyó Magaly Medina.

Magaly Medina tras llamar "feito" a Edison Flores.

