La chica reality, Karen Dejo, salió en defensa de ‘Esto Es Guerra’ tras las fuertes críticas que recibe constantemente su trabajo. Ella asegura que el programa viene teniendo buenas iniciativas y que no le parece justo que le hagan tantos cuestionamientos.

“Ante esta situación debemos ser solidarios y el programa no es la excepción. Yo no entiendo las críticas porque solo es contra ‘Esto es guerra’, cuando los demás canales tienen sus programas al aire y no pasa nada. Nosotros seguimos trabajando de manera silenciosa y aportando a los que necesitan”, manifestó la también modelo.

Karen también afirmó que en ‘Esto Es Guerra’ se vienen cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, esto con el fin de evitar un posible contagio del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Estamos bien, cumpliendo las normas y cuidándonos para poder trabajar, ayudar y competir por una asociación o una casa hogar que lo necesite. Seguiremos con el entretenimiento para que la gente se distraiga”, añadió la participante.

