Por la noche de ayer, la periodista de ATV, Juliana Oxenford denunció a través de Instagram que su cuenta de Twitter fue hackeada, y que intentaba recuperarla; sin embargo parece no haber tenido éxito.

“Me han hackeado mi cuenta de Twitter. Estoy tratando de solucionarlo. No tengo acceso a nada”, fue el post que compartió con sus 1.3 millones de seguidores en esa red social.

Esta mañana, utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que se había creado una nueva cuenta de Twitter mientras continúa con sus intentos por recuperar el acceso a su Twitter.

“No me van a silenciar. Sí, han hackeado mi twitter y han desaparecido mi cuenta oficial. Lo mismo quisieron hacer con mi facebook y correo electrónico. Estos delincuentes tienen que saber que no me van a callar. Ayúdenme mientras tanto a seguir esta nueva cuenta hasta poder volver a la original. Gracias a todos!!!”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram.

La periodista también denunció que además de su cuenta de Twitter, han intentado hackear sus accesos al Facebook y al correo electrónico.

