La periodista Melissa Peschiera utilizó su cuenta de Twitter para hablar sobre el comentario que recibió por su aspecto físico por parte de un irrespetuoso usuario.

La también presentadora de un noticiero reveló que el calificativo la hirió en un comienzo pues viene librando una batalla interna para lograr estar en paz con ella misma y su físico.

“‘Enorme', una palabra con la que alguien sugirió una definición de mi físico por estos días. Y es cierto, son tiempos en los que estoy subida de peso y veo que eso a algunas y algunos les incomoda, les rompe el ojo, les altera. Cuando lo escuché me dolió, me avergonzó, (1/8)”, inicia su publicación.

“Toda mi vida he luchado por mantener un peso que me ubique en la línea de la delgadez y por algún tiempo lo logré, pero pagué un precio muy alto. Mi salud por aquella época estuvo resquebrajada, con una anemia feroz además de dolores”, agregó Peschiera, quien también recomendó: “Asúmete, ámate, vístete, píntate y cómete lo que quieras. Vive e intenta no prestar oídos a quienes no suman”.

“Aunque me enseñaron que la televisión es imagen, he visto que a las mujeres se nos critica con más facilidad, vehemencia y crueldad que a los hombres de pantalla. Yo seguiré por aquí con mis batallas pendientes teniendo la piel algo más curtida. pero hay quienes toleran menos los comentarios idiotas. Por eso dejen de tachar y marginar por el tamaño, peso, color, sexo o edad”, acotó en su Twitter.

El hilo hecho por Melissa tuvo diversos comentarios, entre ellos, muchos que mostraron su apoyo y resaltaron su belleza tanto física como interior. También agradecieron que brinde su testimonio pues consideran sus palabras muy importantes para aquellas personas que vienen librando sus propias batallas.

