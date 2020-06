Un reportero de América Noticias se encontraba en medio de una enlace en vivo en La Victoria cuando de pronto es sorprendido por un grupo de vecinas que se encontraban muy disgustadas y aseguraron que el periodista Federico Salazar había llamado delincuentes a los ambulantes.

“Ellos no son delincuentes, son del barrio”, “lo que pasa es que Federico habla mal”, decían las mujeres mientras interrumpían el enlace. Ellas fueron calmadas por el reportero quien les explicó que el periodista quería aclarar lo que había dicho, ya que había lo que él hizo fue cuestionar el accionar violento de los vecinos.

“Acá todos son vecinos, cómo van a decir que son delincuentes”, "ese señor siempre habla mal, yo estoy indignada”, repetían las furiosas vecinas. El incómodo momento que vivió Salazar, se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter.

¿QUÉ DIJO FEDERICO SALAZAR?

Ante el reclamo de las vecinas, el periodista explicó desde el set que se trato de un malentendido. “La señora de repente me ha entendido mal (...) Nosotros no apoyamos nadie, ni a los ambulantes, ni a los vecinos; lo que hemos dicho es que cuando hemos visto a esa gente palos y bates, esas son actitudes delincuenciales. Lo siento por los vecinos, pero esa es la verdad. Seguramente no son delincuentes, pero están en la frontera por cruzar la raya, si usan esos palos, se produce una situación de violencia”, manifestó Salazar.

