El cantante de cumbia Deyvis Orosco decidió rendirle un merecido homenaje a su fallecido padre, Johnny Orosco, presentando una nueva versión del tema “Pecadora”, en el cuál ambos artistas unen sus voces gracias a la tecnología.

El popular ‘bomboncito de la cumbia’ anunció el lanzamiento de este sencillo con la publicación de su portada en redes sociales. Junto a la gráfica escribió un sentido mensaje dedicado al fallecido líder de Néctar.

“Hoy la vida me permite cumplir una meta más, pero esta vez no es solo ¡siento tu mano caminado con la mía como cuando estabas vivo! Lo que sentí trabajando esta canción no se puede describir”, escribió Deyvis Orosco.

“Así le pruebo a todos que la música jamás tendrá distancias que nos puedan separar. Compartan conmigo y con todos los suyos, ‘Pecadora 2020’”, escribió el cantante de cumbia en su publicación de Instagram.

En tan solo pocas horas desde su estreno en el canal de YouTube de Deyvis Orosco, el tema cuenta con más de cinco mil reproducciones y cientos de comentarios que felicitan al músico por su emotiva interpretación al lado de su padre.

