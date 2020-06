Rodrigo González no dejó pasar la oportunidad luego de ver que la chica reality, Ivana Yturbe, compartiera una publicación para mostrarse en contra del racismo. El exconductor de espectáculos le recordó la vez que la llamaron ‘Princesa inca’ y cual fue su reacción.

No solo el habría notado ese detalle, diversos usuarios en las redes sociales también le recordaron ese episodio a la actual pareja del futbolista Beto Da Silva.

A través de su cuenta de Instagram, el popular ‘Peluchín’ compartió el video del momento que se vivió en 'Amor Amor Amor’, programa que en ese entonces él conducía.

Yturbe decidió desactivar los comentarios de su publicación luego de leer la avalancha de críticas. Su post se daba en torno a “Black Out Tuesday”, una campaña que se inició tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos.

“Lo mismo Ivana Yturbe. Le recordaron su. '¡Ay! ¡Qué horrible, me indigno! ¿Cómo me van a llamar princesa inca?”, escribió el polémico conductor en su historia de Instagram.

En las imágenes se aprecia la reacción de Ivana Yturbe. “No, no me dicen (la princesa inca)... ¡cómo me van a decir princesa inca! ‘princesa inca’, por favor, ¡qué horrible! me indigno", se le escucha decir a la modelo.

Ivana Yturbe y el momento en el que la llaman 'Princesa Inca'

