El exchico reality, Nicola Porcella, habló sobre su pasado y su actual vida a través de una transmisión que compartió con sus seguidores en sus redes sociales. Además, aprovechó para explicar en que consiste el trastorno que padece.

“Yo sufro de Trastorno Límite de la Personalidad, que te genera mucha impulsividad y es uno de los rasgos más marcados de la depresión y ansiedad, y que solo se supera con ayuda”, aseguró el modelo durante el video que compartió.

También indicó que su pase por la televisión le originó un desequilibrio emocional. “Soy consciente que no supe llevar la fama, la vida me cambió de un día para otro y no había madurado lo suficiente, no estaba centrado psicológicamente".

“Hubo un quiebre en mi vida y dije ‘hasta acá los excesos’... pasé tantas cosas, caí muchas veces, por mi culpa, por mi inmadurez, quería ir tapando huecos pero al final pisas fondo. Estás abajo y lo único que te queda es subir, pero ya depende de ti y un tratamiento con psiquiatras, psicólogos”, manifestó el exchico reality.

El exconductor de ‘Todo por amor’ se volvió a referir sobre el desatinado comentario de tono machista que dirigió hacia su compañera en la conducción, Karina Rivera. “Era una broma interna, nos molestábamos así”, afirmó.

