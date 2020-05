Blanca Rodríguez publicó en sus redes un poco de lo que fue su celebración con el exfutbolista de Universitario, Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, con quien cumple 18 años de relación.

“Fue, es y será un placer coincidir en esta vida contigo! #18años #teamo @juamavarri”, fueron las palabras que Blanca le dedicó al ‘Loco’ Vargas, a lo que el respondió: “Feliz aniversario Amore mío te amo”.

La feliz mujer se animó a compartir un video en el que se aprecia la sorpresa que le hizo Juan Manuel para celebrar su tiempo juntos. Él le hizo una cena especial y rodeó las escaleras con velas para sorprender a la madre de sus hijos.

La feliz pareja recibió diversas felicitaciones por sus largos años juntos. “En esta vida el amor siempre triunfa”, “que bueno que sigan juntos pese a quien le pese”, “hay personas que no soportan la felicidad", y “qué bien que sigan juntos y que lo hagan por muchos años más”, son algunos de los comentarios que les dejaron algunos seguidores.

Otros de los comentarios que no pudieron faltar, le recordaron el romance que habría mantenido en exjugador con la modelo Tilsa Lozano: “Viva sus 18 años de puras infidelidades y más, qué orgullo de mujer” y “Yo no me sentiría orgullosa de cumplir 18 años con alguien que me engañó”, le escribieron algunos usuarios.

Blanca Rodríguez compartió en sus redes el regalo que recibió por su aniversario.

