La cantante Amy Gutiérrez utilizó sus redes sociales para aclarar su opinión sobre el bono que el Estado viene entregando durante el estado de emergencia por el coronavirus. La joven había sugerido que se entregara un subsidio para artistas, actores y cantantes.

“Mucha gente me está juzgando y al yo leer lo que me escriben me doy cuenta de que el mensaje que quise dar no llegó de la manera que quise y que hubo un malentendido y que la gente lo ha malinterpretado totalmente”, dice al inicio de su video que luego publicó en su cuenta de Instagram.

“Yo no hablo por mí y eso quiero que quede bien claro, hablo por los miles de cantantes, músicos, actores, artistas en general que viven del día a día, de su trabajo, que tienen que mantener a sus familias y que a estas alturas de la cuarentena no tienen ni qué comer", agregó.

La salsera se quebró cuando empezó a referirse a las crueles críticas que recibió luego de brindar su opinión en una entrevista virtual en la que participó.

“Yo jamás le quitaría el apoyo a esas personas que no tienen casa, que no tienen que comer, a esos abuelitos que están en la calle, a toda esa gente que no tiene un techo y no tiene una cama dónde dormir. Jamás diría que les quiten el apoyo a ellos para apoyarnos a nosotros”, manifestó Gutiérrez.

