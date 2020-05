Los rumores de un posible acercamiento más que amical entre el el alcalde de La Victoria, George Forsyth, y la exchica reality, Alejandra Baigorria incrementan, esta vez luego de que a rubia apareciera en su cuenta de Instagram para revelar que se encuentra soltera.

En medio de un juego de la aplicación de Instagram, en la que debe responder una serie de preguntas que le envían sus seguidores, Baigorria dejó en claro qué es lo que busca en un hombre antes de comprometerse.

“¿Qué es lo principal que debe tener un hombre que quiera ser el dueño de tu corazón?”, fue una de las preguntas, a lo que ella respondió: “Difícil pregunta en estos momentos... lo principal es que sea un hombre trabajador, buen corazón, solidario, que me quiera, que me cuide, que me haga feliz”, sostuvo Alejandra.

Además aclaró que se encuentra disfrutando de su soltería y que su relación con el empresario venezolano se acabó. “Estoy soltera, por lo tanto no tengo novio”, señaló.

La ‘rubia de Gamarra’ respondió también a otra pregunta sobre si deseaba o no enamorarse. “A ver... mmmm, yo creo que sí, pero cuando se dé pues”, respondió.

