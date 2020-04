La conductora de televisión Gisela Valcárcel se pronunció sobre las continuas e indiscriminadas críticas contra la actriz, Stephanie Orúe, por su debut como presentadora del programa educativo ‘Aprendo En Casa’.

A través de su cuenta de Twitter, la popular ‘Señito’ compartió una publicación y señaló que era para la actriz peruana a modo de recomendación.

"Stephanie Orúe, tú sabes lo que vales, aquí algo que te puede ayudar. Besos y gran día”, escribió la presentadora de televisión.

“Nunca discutas con un ***, te rebajara a su nivel y te ganará por su experiencia”, es el texto que acompaña la imagen.

RESPUESTAS DE LA ACTRIZ A SUS DETRACTORES

Muchos usuarios manifestaron que Stephanie es actriz y no profesora, incluso otros la llamaron ‘chica relity’. Tras los constantes cuestionamientos, la artista se pronunció a través de sus redes sociales con un extenso mensaje y pidió que no hablen de ella si no conocen su trayectoria.

“¿Qué te pasa a ti? ¿Quién te crees tú para referirte así de mí? ¿Chica reality, dizque actrices? Piensa bien antes de hablar porque no tienes ni la más mínima idea del camino que vengo labrando. ¿Tú crees que vas a venir a ningunear todos los años de esfuerzo, dedicación, estudio y pasión? ¿Qué te pasa?”, se lee en el mensaje que difundió en Facebook.

