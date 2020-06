Ricky Trevitazo, exintegrante de Skándalo, se pronunció a través de sus redes sociales con un extenso mensaje tras estar imposibilitado de abrir su restaurante debido a las medidas tomadas por el Gobierno para contrarrestar el avance del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país.

“Soy artista (músico), vivía de la música, tenía un restaurante y también vivía de esto. Tengo esposa, hijos, un hogar que mantener, cuentas, etc. Y ni siquiera dan la oportunidad de reaperturar para hacer delivery. (Solicitan) que haga desinfección y fumigación (ya la hice), verifica y haz tu protocolo de bioseguridad (ya lo hice), que saca tu permiso... ¿Dónde?, que al Minsa, que a Produce, tanta cosa y por más que uno averigua, ninguna entidad te apoya en NADA”, se lee al comienzo de su publicación.

Discutió el hecho de que si decide abrir su negocio, las autoridades puedan multarlo. “Si uno quiere abrir vienen los de la fiscalización de la municipalidad, te multan, te cierran, y en mi caso, hasta me c.... la imagen como público, y encima prolongan la cuarentena hasta el 07 de Setiembre”, sostuvo.

El cantante mostró todo su fastidió en las siguientes líneas de su texto y aseguró que todo su dinero ahorrado lo invirtió en su negocio.“Cuál sería la respuesta del Gobierno, ¡REINVENTATE!... QUÉ ME VOY A REINVENTAR, si lo poco que tenía guardado de lo que producía cantando lo invertí en mi restaurante y no me dejan trabajar, por más que uno quiera hacerlo de una manera correcta, limpia y formal”, manifestó disgustado.

“Qué quiere el presidente que haga, que venda mascarillas, alcohol y medicinas también. Encima uno pone algo en las redes sobre este tema de necesidad y hasta del bono, y te responden ‘que hubieras guardado, que te compraste mucha ropa o zapatillas’. ¿Acaso creen que todos los artistas ganan igual y son millonarios?”, agregó Trevitazo en relación al monto entregado por el Gobierno para las familias vulnerables.

Luego de dar su descargo, el cantante hizo un llamado al presidente Martín Vizcarra para que tome en cuenta a los empresarios que como él desean trabajar.

“Ya estoy harto de soportar tanto maltrato y permitir que pisoteen lo único que me queda es sacar adelante a mi familia, son tres meses que toleré y no voy a aguantar más. Así que SEÑOR PRESIDENTE si esto se hace viral le pediría que considere mi petición y la de muchos más que realmente quieren trabajar como se debe con todos los protocolos, pero no nos dejan”, concluyó.

