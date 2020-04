Andrés Wiese es nominado al rostro más bello del mundo.

Andrés Wiese se ha convertido en el primer peruano en ser nominado al rostro más bello del mundo. El actor, conocido por su papel de ‘Nicolás’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’, fue considerado en el concurso ‘The 100 Most Beautiful Faces’ se realiza anualmente por la organización ‘TC Candler & The Independent Critics'.

La competición, que se realiza desde 1990, tiene como objetivo premiar la belleza de celebridades masculinas y femeninas alrededor del mundo.

Para su más reciente edición, Wiese fue seleccionado entre una infinidad de celebridades mundiales, entre las que destacan modelos, cantantes, actores y otras estrellas.

Por intermedio de su cuenta de Instagram, TC Candler dio a conocer la nominación del peruano.

EN CONTRA DEL ACOSO

Acoso es acoso sin importar el género. Andrés Wiese utilizó sus redes sociales para hacer una revelación y es que contrario a lo que muchos podrían pensar, el joven actor está lejos de sentirse cómodo con los comentarios que inundan en sus redes sociales por parte de muchas mujeres.

“Siempre he tratado de divertirme (y creo que con mucha correa) de los chistes, memes y comentarios que he recibido en estos años. Junto a Erick Elera, siempre nos hemos reído de todo lo que las bromas hacia “Ricolás” generaban en las personas y siempre lo manejé tranquilo porque sabía que mucha gente se estaba divirtiendo", se lee al inició de la publicación.

Andrés Wiese comentó que desde hace mucho tiempo se ha visto en la necesidad de eliminar de sus redes a seguidoras que sobrepasan los límites del respeto. “Hace varios años que vengo bloqueando y eliminando comentarios que ya calificaban como insulto. Como acoso. Y tal vez haya sido mi error no hablarlo antes. Hace unos días publiqué un postre (torta de 3 leches) para que las personas puedan hacerlo en sus casas. Es a raíz de esa publicación que ha salido todo este tema... y creo que está bien que se discuta”, agrega el amigo de Erick Elera.

En el post que compartió en sus redes, aseguró que no le hacen bien recibir ese tipo de comentarios pero que lo revela para que se preste atención e importancia al acaso del acoso hacia los hombres. “Leer comentarios así no me hace sentir (ni a nadie) el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien, en serio. No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso... es preocupante”, concluye el actor.

