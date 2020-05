Melissa Klug fue invitada a participar de una transmisión en vivo del programa ‘Magaly Tv La Firme’y no pudo evitar referirse sobre el resultado positivo de Jefferson Farfán al COVID-19 y también fue consultada sobre su opinión tras el resultado negativo que arrojó la prueba de Yahaira Plasencia.

La empresaria fue consultada sobre Yahaira y respondió tajantemente que no le interesa la salsera. “No me interesa, deberían preocuparse sus padres, su familia. Me interesa que se recupere el padre de mis hijos y mis hijos estén bien, estén contentos”. Magaly Medina también le preguntó si entre el futbolista Jeffersón Farfán y ella se había dado algún tipo de comunicación e indicó entre risas que se "comunicó publicamente”.

Sobre Samahara Lobatón, aseguró que sería la primera en enterarse de un embarazo de su hija, pese a que ella se encuentra conviviendo con su pareja, Youna. Ella aseguró que apoyaría a su hija y que siempre estará con ella sin importar que pase.

Melissa contó también que ha tenido que aprender “a la fuerza” algunos temas para poder ayudar a sus menores hijos en sus estudios. Además dijo que tiene que hacerse cargo de toda su familia durante esta cuarentena. “Yo estoy sola acá y tengo que dividirme en cuatro, más mi mamá...mi abuela”, dijo Klug.

VIDEO RECOMENDADO

Karen Schwarz se pronuncia tras dar a luz