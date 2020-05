Ximena Moral se pronuncia tras ser acusada de plagio: “Yo no pido la aprobación de nadie”

Se pronunció. La influencer, Ximena Moral, utilizó sus redes sociales luego de haber meritado la manera en la que explicaría su verdad tras ser acusada de plagio por haber compartido un texto por el cumpleaños de su hijo y por publicar fotos que no eran de su autoría.

Ante la avalancha de críticas que se desató en su contra en Twitter, ella decidió publicar un video explicando todo de lo que se le acusa.

“Se han dicho muchas cosas sobre mi estos días, muchas falsas, otras ciertas y quiero tomarme tiempo para aclarar todas punto por punto”, inició el video.

La modelo se refirió al texto de felicitación que hizo como una dedicatoria para su hijo. Sin embargo, las palabras eran exactamente igual a la que una actriz extranjera le había hecho a su hija.

“Yo no pido la aprobación de nadie pero frente a la posible disección de algunos (…) La historia por el cumpleaños de mi hijo…eso fue en el 2017 justo cuando yo empezaba en el mundo de las redes, era muy joven, muy ingenua, muy inmadura, no tenía mucha experiencia en las redes y jamás medí las consecuencias de mis actos. En ese momento simplemente leí una dedicatoria en la foto de otra persona y al leerla me sentí muy identificada con sus sentimientos y simplemente lo utilicé", explicó Moral.

“Fue un error usar un texto ajeno sin acreditar a la persona”, aceptó la modelo durante su descargo en redes sociales.

“Han estado circulando screenshot’s de otras fotos que fueron tomadas por otras personas que no fueron tomadas por mi”, aclaró la expareja de Diego Ubierna.

“Estoy bien, estoy motivada, estoy motivada a seguir creciendo como persona, a seguir aprendiendo de mis errores y a seguir haciendo contenido que me guste y les guste a ustedes también”, concluyó la influencer.

