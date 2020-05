Magaly Medina ha mostrado en los últimos meses varios ‘ampays’ que relacionan a futbolistas con conocidas modelos de la farándula. Esto parece no gustar a gran parte de los involucrados pues creen que la periodista no respeta su privacidad. Ante ello la conductora de ‘Magaly Tv. La Firme’ asegura que si ellos no respetan a su familia, ella no tiene por qué hacerlo.

“No tienen remedio los peloteros, seguirán siendo ampayados porque les encanta vincularse a las chicas de la farándula. No respetan a sus mujeres y a las familias que han formado, por lo tanto ellos tampoco merecen mi respeto”, sentenció Medina en conversación con el Diario Trome.

El último futbolista que habría incurrido en la infidelidad, sería Pedro Aquino, quien según la modelo Xoana González le habría propuesto tener “una amistad bien discreta" pese a encontrarse casado.

¿QUÉ DIJO XOANA GONZÁLEZ?

La modelo argentina explicó que su community manager fue quien se percató de las conversaciones enviadas por el seleccionado nacional. En ellas se observa como de manera insistente Aquino le pide mantener una supuesta amistad.

“¿Sabes?, hace mucho quería escribirte. Hace mucho quería pedirte tu número pero no me atrevía (...) De hecho también estaba con mi esposa. Ahora que ando separado dije ‘ahora sí le escribiré’, pero viste que no me gusta nada el escándalo, quiero una amistad bien discreta” escribió Aquino.

“Es un servicio a la comunidad que debemos hacer las mujeres para que no nos pongan más los cachos”, dijo lamodelo al contar lo que había pasado con el seleccionado nacional.

VIDEO RECOMENDADO