Spheffany Loza utilizó su cuenta de Instagram para aclarar el motivo de su incomodidad durante un tenso momento que se vivió en el programa ‘Esto Es Guerra’, la chica reality habló sobre lo que en realidad quiso decir cuando se refirió a su capitán en el equipo verde y expareja, Pancho Rodríguez.

“Chicos, no quería dejar de aclarar el malentendido que hubo hoy. Mi malestar fue porque me considero “Verde” desde siempre y mi corazón siempre fue verde. Quise sentir el apoyo del capitán verde. Al ver el gesto de mi ahora capitán que aclamaba por mi compañero, que todos sabemos que es mi contrincante y que es Cobra y esa iba ser su elección, ya que ella se inició ahí, no me sentí respaldada”, escribió la guerrera en una historia de su cuenta de Instagram.

La modelo recalcó que no tiene algo en contra de su expareja, Pancho Rodríguez con quien termino hace algunos meses. Asegura que se siente cómoda y feliz de pertenecer al equipo verde.

“Aclaro que dejo de lado este incidente, mi molestia, y a darle con todo por mi equipo y por esas causas. Ojo: no tengo nada en contra de mi capitán, fue una incomodidad y punto, me siento feliz de estar ahí”, agregó.

Captura de la cuenta de Instagram de Spheffany Loza

