La modelo Rosángela Espinoza habló sobre la postergación de ‘Esto Es Guerra', reality donde participó durante mucho tiempo. La exguerrera reveló que la producción de ese programa no la ha contactado para volver a participar.

“No sé si regresaré, no me han llamado aun, igual estoy invirtiendo mi tiempo en estudiar”, comentó la modelo para diario Trome. También aseguró que ahorro durante mucho tiempo y evitó desperdiciar su dinero. “Sí, no gasté en viajes ni en comprar ropa, accesorios de lujo, nada de eso. Además, yo ayudo a mi mamá, trabajo para que no le falte nada, hace poco le regalé su centro de lavado”.

Al ser consultada sobre si extraña o no a sus compañeros de Esto Es Guerra, la exchica reality confesó que “No a todos”. Y sobre su relación con su excompañera, Micheille Soifer dijo que “ahora que está flaca estará insoportable. Quién la soportará, el ‘Principito’, ja, ja, ja", declaró de forma sarcástica para el referido medio.

VIDEO RECOMENDADO

Yaqoob Mubarak estuvo dos horas en la casa de Belén Estévez. (Magaly Tv. La firme)