La chica reality Michelle Soifer se mostró muy feliz durante un enlace con el programa ‘En Boca de Todos’ en el que habló sobre su salud y contó su experiencia luego de bajar 23 kilos tras someterse a una cirugía de manga gástrica.

“Al intervenirse en esta operación donde me han cortado el 60 por ciento del estómago, pues, obviamente ya tu estómago no te permite así uno quiera comer un montón, ya no como tanto...como cinco veces al día pero poco”, contó Soifer.

La popular ‘Michi’ recalcó que no sigue una dieta pero que sí come pequeñas porciones de comida. “Como normal, mis comidas normales. Hago mucha bicicleta para tener un poquito más de resistencia y no pasar vergüenza en las competencias de ‘Esto Es Guerra’”, explicó la también modelo quien se reincorporó al programa reality.

Michelle dijo que está “muy feliz con el resultado” e incluso se animó a recomendarlo para las personas que sufren de obesidad y que les cuesta bajar de peso.

