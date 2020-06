El chico reality Mario Irivarren viene recuperándose luego de haber dado positivo a la prueba de descarte del nuevo coronavirus (COVID-19); sin embargo, aún no puede retornar al programa ‘Esto Es Guerra’.

Con una apariencia mejorada, la expareja de Ivana Yturbe se mostró en un enlace en vivo a través de su Instagram. En medio de su transmisión, Irivarren se animó a responder a una de sus seguidores quien se mostró en desacuerdo con el inicio del reality, teniendo en cuenta la pandemia que se vive en el mundo.

“La polémica es que la gente exige programas de cultura, pero esos programas ya existen, el problema es que nadie lo ve, ¿entiendes?”, le respondió el guerrero a la usuaria, a quien también le señaló que podía cambiar de canal para no ver el programa juvenil.

“No entiendo tu postura, no te gusta ‘Esto Es Guerra’, a pesar de que el contenido está regulado y enfocado de manera muy positiva, no tiene por qué gustarte”, agregó el competidor.

