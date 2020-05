El cantante de cumbia Tommy Portugal habló sobre su compromiso con la también cantante Estrella Torres, y reveló que sus planes de boda con la joven debieron postergarse pues la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) al país, ha hecho imposible realizar la ceremonia.

Portugal asegura que su relación pasa por un muy buen momento pese a que llevan la cuarentena separados. “Con Estrella tengo una relación de 6 años, es muy sólida, este año nos queríamos casar pero la cuarentena ha hecho que cambiemos los planes. A pesar de la distancia, pues ella está en el norte (Trujillo) con su familia y yo en Lima, estamos felices, más unidos que nunca y extrañándonos mucho”, expresó Tommy en conversación con el Diario Trome.

Reveló que según lo conversado con Estrella, la boda sería en el norte del país pues ahí se encuentran sus familiares y amigos del mundo artístico.

También contó lo mucho que le cuesta mantener una dieta debido a la cuarentena y que no se considera un cheff porque le cuesta mucho cocinar bien.

“No puedo con la dieta, me encanta el cebiche y no puedo comerlo desde que empezó la cuarentena. Hace unos días intenté prepararlo, pero soy malo en la cocina, solo me sale bien el pan con mantequilla”, dijo a Dimas Ysla, cantante de la Gran Orquesta.

Aprovechó la oportunidad par halagar a su prometida. “Ella cocina más o menos, se demora un poco porque es detallista y tiene su receta al costado. Pero la rompe con los postres, le salen muy bien las tortas, los pyes”, agregó.

