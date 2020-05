La actriz Mayra Goñi alarmó a sus seguidores en redes sociales al compartir un video donde informó sobre la aparición de un bulto que le habría salido en la parte trasera de su oreja.

“Hola, chicos, perdonen mis fachas, pero acabo de darme cuenta de una cosita que me está preocupando. Estaba en una posición y justo mi mano dio para este lado de la oreja de la parte de atrás y me he dado cuenta que tengo una bola”, manifestó la cantante en su cuenta de Instagram.

Goñi expresó su deseo de que un médico pueda revisarla y le indique que es lo que significa la presencia de ese extraño bulto: “Entonces dije seguro es así, me agarré el otro lado y acá no tengo nada, entonces quiero saber si a ustedes les ha pasado algo parecido. De hecho necesito el diagnóstico de un doctor, pero no sé que es y ya empezó a dolerme”.

Dice que puede estar exagerando, pero que no deja de preocuparse. “No sé si me estoy traumando, pero está bastante hinchado”, concluyó la actriz de ‘Te volveré a encontrar’.

