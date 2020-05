Juliana Oxenford se animó a bromear con la conductora Magaly sobre su rutina de trabajo y su embarazo. La periodista fue consultada por Medina sobre la manera en la que maneja el estrés durante las emisiones de su programa y aseguró que en casa estaría renegando por todas las injusticias que comparte en su noticiero.

Pese a sus cuatro meses de embarazo, la periodista dijo que no ha sido un impedimento para realizar sus funciones laborales. También indicó que ya no tiene vómitos ni náuseas por lo que no ha sufrido percances durante sus entrevistas.

Además, comentó sobre los cuidados que tiene con su pequeña hija María y lo que ocurre cuando está a cargo de su pareja. Sobre sus jornadas en su noticiero, la periodista bromeó y dijo que “si estuviera en casa también estaría haciendo bilis”, pero que ya lo maneja mejor por el bienestar del bebé que espera.

