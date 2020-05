Jean Paul Santa María le dedicó un extenso mensaje por el Día de la Madre a su esposa, Romina Gachoy, con quien viene compartiendo la cuarentena debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Ambos también comparten el cuidado de los hijos que tuvo él con Angie Jibaja.

La expareja de la modelo, compartió el mensaje a través de su Instagram con un recuento de imágenes pues como explicó, la red social no le permitía escribir tanto. En la carta que le hizo resalta lo buena madre que es con sus hijos pese a que no son de ella.

“Creo que es mucho más valorable el ser madre de hijos que no son tuyos biológicamente y tú lo eres día a día, sin diferencias, ni reparos, sin escatimar. Desde que los chicos llegaron a nuestras vidas (...) tú has sido un solo de entrega diaria. Has hecho cosas por ellos que sólo nosotros sabemos, has hecho cosas por ellos que sólo se hacen cuando se ama de verdad”, sostiene Jean Paul Santa María.

En la publicación también se lee su agradecimiento por los tres años en los que Gachoy se preparó para acercarse a los pequeños. “Quienes han sido parte de este largo proceso han sido testigos de tu entrega y de tus ganas de ser la mejor versión de ti misma para ellos”, escribió.

Captura Instagram Jean Paul Santa María

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Coronavirus: Artistas peruanos convierten techos olvidados en piezas de arte