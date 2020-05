La actriz peruana Anahí de Cárdenas anunció que organiza el festival musical ‘Fuck Cáncer + Fuck COVID-19’, con el cual se busca recaudar fondos para apoyar a la Fundación Peruana de Cáncer y al Banco de Alimentos. De esta manera, se espera mejorar las condiciones de vida de los que vienen batallando contra el cáncer y llevar alimentos a las zonas más vulnerables de Lima.

“Esta situación me ha vuelto más consciente, empática y respetuosa, y quería ayudar a los más necesitados y afectados por esta enfermedad que no discrimina en raza, sexo ni status social. La idea principal era hacer el festival presencial, pero dada la coyuntura, no podrá ser así”, expresó Anahí quien viene librando su propia batalla contra el cáncer.

‘Fuck Cáncer + Fuck Covid-19’ se realizará vía online a través de YouTube y es totalmente gratuito. La cita es este 14 de junio, ese mismo día es el cumpleaños de la actriz. Esta iniciativa contará con la participación de artistas como Gian Marco, Daniela Darcourt, Grupo 5 y Los NoSe Quién y Los NoSe Cuántos.

El monto que se espera reunir es de 400 000 soles. El total de este dinero será distribuido entre las dos ONG. El dinero será invertido en los 725 pasajes terrestres y aéreos a Lima que deben realizar los pacientes con cáncer que se encuentran en las provincias. También se comprará medicina, prótesis y sillas de ruedas.

Además, el dinero servirá para atender a comedores populares de los distritos de San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y San Martín de Porres a un aproximado de 20 000 peruanos durante un mes.

