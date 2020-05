Amy Gutiérrez fue retada a cantar uno de los temas más populares de la salsera Yahaira Plasencia, y para sorpresa de muchos, la joven no puso resistencia y lo hizo durante un enlace en vivo con el programa ‘En Boca de Todos’.

“Si te pongo pongo 50 soles y te pido que cantes la canción ‘Cobarde’ de Yahaira Plasencia, ¿la cantas o no la cantas?”, le preguntó el conductor del programa, Ricardo Rondón.

Esto tomó por sorpresa a Amy, quien se encontraba dando detalles de su próximo concierto online que realizará durante la cuarentena. Sin embargo, no opuso resistencia y cantó ‘Cobarde’.

“Así no me pagues, igual la canto. A ver si me acuerdo la letra...”, aseguró la joven, dejando sorprendidos a todos los conductores pues cantó el tema a su estilo.

