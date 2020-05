La integrante de ‘Esto Es Guerra’, Spheffany Loza, manifestó su preocupación debido a la ampliación del estado de emergencia en el país.

La modelo expresó su temor a través de su cuenta de Instagram.

"Cada 15 días alargan y alargan. Es la desesperación también... tengo gente conocida que está haciendo pequeños negocios porque no saben qué hacer, si no tenemos ingresos de qué vamos a vivir (...) Nos dan una fecha, pero lo siguen alargando. Deberían decirnos, va a ver 90 días de cuarentena. Nos dicen 15 días, pero se cumple los 15 y lo alargan más días”, señaló la hermana de Melissa Loza.

La modelo también exhortó a sus seguidores a respetar la cuarentena y quedarse en casa para evitar un posible contagio del COVID-19.

“Por favor, quedémonos en casa. Ya no aguanto más. Extraño demasiado a mi familia, no sé cuándo los volveré a ver... Pongamos de nuestra parte y cuidémonos. Mucho depende de nosotros. Qué tan difícil es acatar una orden por tu misma seguridad. Es inevitable no sentir rabia por las personas irresponsables”, pidió la chica reality.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez hace limpieza profunda en su casa por Javier Carmona

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR