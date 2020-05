La modelo Shirley Arica levantó rumores de un posible embarazo luego de ser vista ingresando a una clínica. Sin embargo ella salió a desmentirlo y hablar sobre los términos en que se dio su ruptura con el futbolista Jean Deza.

“No para nada, no estoy embarazada. Si me han visto en la clínica, pero por otros temas que no tienen nada que ver con eso”, de esta manera, la ‘Chica Realidad’, descartó cualquier posibilidad de un posible embarazó, esto en conversación con el diario La Karibeña.

Arica aseguró que el fin de la relación se dio en buenos términos pues considera que mientras no haya infidelidad, no hay motivo para terminar mal.

“Lo conozco a él desde hace muchos años y nuestra relación se dio en un momento complicado para todo el país (por la pandemia). Tengo otra prioridad que es mi hija, y él tiene otras. Pero cuando no hay daño terminas bien”, puntualizó.

LA DISTANCIA ENFRIÓ LAS COSAS

Ante de que se diera el rompimiento, la modelo indicó que que la distancia enfrió un poco las cosas. “Estoy tranquila, feliz, todo bien con Pío (Dean), todo bien con Jean (Deza), no tengo más que hablar por un tema especial”, dijo en ese momento para La Karibeña.

“Nadie se ha peleado, en realidad todo bien, pero uno no sabe lo que pueda pasar mañana. En cuarentena hay cosas que desgastan en una relación, pero no hay una mala experiencia con nadie”, agregó.

