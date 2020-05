Monique Pardo no la pasa nada bien y contó el drama que vive debido a que no puede trabajar desde que se decretó la cuarentena a nivel nacional. También aseguró que no cuenta con el SIS (Seguro Integral de Salud) y esto impide que pueda ser atendida.

Además de la preocupación que carga todos los días, la exvedette reveló que cuida a su esposo con quien tiene 23 años de relación y que padece de parkinson y diabetes.

La intérprete de el “Caramelo”, hizo un llamado desesperado al presidente para que pueda ayudarla durante la pandemia. “¡Por favor! le pido al Presidente Martín Vizcarra que me brinde un SIS, no tengo dónde atenderme y cuando voy de emergencia al hospital Casimiro Ulloa me niegan la atención por no estar asegurada. Es mi derecho por ser un adulto mayor”, manifestó Monique para un medio local.

"Tengo cara de millonaria”(..)“Soy una persona mayor, vulnerable. Me han negado el SIS, no tengo trabajo, ni dinero, mi esposo tiene parkinson, diabetes y me siento abandonada por el Gobierno”, agregó la exvedette asegurando que le negaron el seguro por ser una persona pública.

