La modelo Ivana Yturbe y el futbolista de Alianza Lima, Beto Da Silva, se han convertido en el centro de atención tras ser captados juntos por las cámaras de “Magaly TV: La Firme”, incumpliendo el aislamiento social. Tras los ataques, la modelo decidió dar su versión de los hechos.

A través de su cuenta de Instagram compartió un extenso mensaje explicó el motivo por el que se encontraba fuera de su casa y en compañía del futbolista Beto Da Silva con quien se le involucró en las últimas semanas.

“Buenos días 💫 quiero agradecer a todas las personas que me han escrito y se han preocupado por mi. Estoy en mi casa tranquila recuperándome de una enfermedad que me aqueja desde el año pasado.Escribo esto por todo el cariño y muestras de apoyo que me han dado. A veces hay situaciones que se nos escapan de las manos y no reaccionamos como nos hubiera gustado, y es por eso que pueden haber malentendidos”, escribió la exchica reality.

En la publicación se vieron las muestras de apoyo de sus seguidores y también la del jugador quien le dejo emojis de un corazón y una manito haciendo fuerza.

“Puede ser difícil de creer pero esa es la verdad y pido disculpas por como se dieron los hechos. Mi intención no fue otra que ir a la clínica.Les mando un beso y les deseo que tengan un buen fin de semana”, concluyó la modelo.

