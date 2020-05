Romina Gachoy, pareja de Jean Paul Santa María, aclaró el retiro de su publicación anterior en la que explicaba por qué no mostró el video que Angie Jibaja le dio para mostrarle a sus hijos por el Día de la Madre. Ella reveló que la modelo le envío un audio a través de la cuenta de su hijo, Janko, y se disculpó por la acusación.

"Yo hice esa publicación porque Angie había mandado un video a sus hijos y como los chicos no lo habían visto, ella me culpó a mí. Lo cual fue muy injusto, ya que no soy adivina. Los chicos son quienes ven sus mensajes porque tienen esa libertad con su mamá y de mi parte todos los días les digo que miren si su mamá les habló y que conversen con ella. Eso fue lo que me incomodó, que diga cosas sin saber la realidad, pero luego ella mandó un audio al Instagram de Janko (su hijo) pidiéndome disculpas y por ese motivo borré mi post. Y todo bien, de mi parte la disculpo y le deseo lo mejor”, detalló la modelo para el diario Trome.

La modelo uruguaya también le respondió a Maggie Liza, madre de Jibaja, y le aseguró que el celular del pequeño hijo de la modelo se encuentra malogrado y es por eso que no se podían comunicar.

“El teléfono de Janko tiene la pantalla mal, pero lo usa igual y por ese medio habla mediante audios y mensajes, cuando él quiere, con su mamá…”, contó Romina.

“Nosotros no compartimos cosas bonitas en familia para dañar a nadie, lo hacemos porque tenemos la libertad como cualquier otra persona o familia, sin ningún fin negativo. Es feo que siempre estén buscándole lo malo a todo”, indicó la uruguaya para el referido medio.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina critica trabajo actoral de Nicola Porcella. (Video: ATV)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR