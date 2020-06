El presentador de televisión, Andrés Hurtado, compartió una foto de su nuevo look sin esperar que los comentarios negativos se harían presentes y las burlas serían innumerables. Esto luego que los usuarios se burlarán de su nueva apariencia donde el conductor se luce con el cabello largo y lacio.

El conductor, también conocido como ‘Chibolín’ publicó la imagen para consultarle a sus seguidores si debía optar por ese nuevo corte, a los que ellos le indicaron que debía comportarse, madurar y dejar de crear show.

“Hola amigos, quisiera con mucho respeto pedirles un consejo a todos ustedes: Denme una SUGERENCIA, si me peino o me quedo con el cabello suelto. ¡Ay no sé qué voy a hacer! ¿Lo que el público me diga (yo me debo a ustedes) o me quedo con el cabello suelto?”, sostuvo ‘Chibolín’.

Lo que él no imaginó es que se convertiría en blanco de duras críticas y burlas que lo obligaron a pronunciarse nuevamente en sus redes sociales pidiendo que cesen los comentarios ofensivos.

“Hay gente inepta, ociosa, necia. Solo pedí una humilde opinión. Por soltarme el cabello, si queda o no queda y punto. Yo tengo la culpa, ¿para qué pedí opinión a estos humanos? ¡Qué indignación que siento!”, escribió el conductor de ‘Porque Hoy es Sábado con Andrés’.

