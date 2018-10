La congresista Cecilia Chacón lamentó la situación que vive Keiko Fujimori, quien se encuentra con detención preliminar.

"Eso se llama persecución política aquí y en cualquier lugar. Aquí se tiene que juzgar por razones jurídicas. Todos los partidos políticos postulan para lograr la presidencia, eso no significa que todos los partidos son bandas criminales", declaró la congresista de Fuerza Popular en Capital.

En otro momento, la parlamentaria se quebró al comparar este caso con el de su padre, Walter Chacón, quien hace unos años fue acusado por la fiscalía del delito de peculado por presuntamente recibir dinero del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) para la campaña de reelección de Alberto Fujimori.

"(Si me quieren detener), aquí estoy, yo no me voy a asilar, no me voy a correr, ni me voy a fugar, de ninguna manera. Yo no creo que (esa situación) se vaya a dar, pero eso también pensamos hace muchos años y pasó. Yo ya he vivido esto, es un dejavu. Ya he vivido estas injusticias y esta persecución cuando tomaron preso a mi padre", expresó Chacón.

"Me apena muchísimo, después de 20 años, ver cómo la historia se repite y cómo el país está retrocediendo. Yo no quiero que mis hijos tengan que vivir en un país como hace 20 años", añadió la legisladora entre lágrimas.

Además, Cecilia Chacón acusó al gobierno de utilizar el caso de Keiko Fujimori: "Permitir que un partido sea denominado banda criminal es no darse cuenta que es una herramienta de ataque del poder político de turno para ir en contra de sus enemigos", manifestó.

La legisladora también dejó entrever una supuesta amistad del fiscal José Domingo Pérez con el presidente Martín Vizcarra.

"Vizcarra, antes de ser presidente, tuvo una constructora con sociedad y lo ha confirmado el mismo señor Graña. Han sido socios para hacer obras (con Odebrecht). Es información que ha salido en la comisión Lava Jato", mencionó.



