Cecilia Bracamonte: "El Perú está por encima de todo y hay que celebrar"

Cecilia Bracamonte manifestó que se siente asqueada por la situación de desconfianza en la que estamos por culpa de nuestras autoridades; sin embargo, considera que el país merece festejar las Fiestas Patrias y resaltar nuestro patriotismo en busca de un gran cambio.

¿Qué nos presentarás este 27 y 28 de julio en el espectáculo ‘Contigo Perú’ que ofrecerás en La Estación de Barranco por Fiestas Patrias?

​ Nos vamos a centrar más en música criolla, valses que hablen de amor y desamor, música negra y marinera. Todo lo que representa al Perú.

Mucha gente opina que no hay nada que festejar por la complicada situación en la que estamos, pero publicaste en redes sociales que el Perú sí merece celebrar las Fiestas Patrias.

Lo que sucede me parece asqueroso y también tengo mucha cólera. Pero no nos debemos apabullar por lo que sucede con nuestras instituciones, el Perú está por encima de todo y hay que celebrar. Vamos a celebrar las Fiestas Patrias con sus desfiles, su música y lo demás lo arreglarán las autoridades. Celebraremos con fe y esperanza, y creyendo siempre que el Perú es más grande que sus problemas.

Hay mucho malestar.

Sí, hay malestar y yo también lo siento. Me da rabia lo que pasa con las autoridades en las que uno confía y luego te das cuenta de que es más de lo mismo. Pero eso no quiere decir que no celebraremos a nuestro país. Creo que el Perú somos todos nosotros y no son ellos. La patria no se mancha.

¿En qué momento se encuentra la música criolla? ¿Ha influenciado en algo que la selección peruana haya ido al Mundial y se resalte más el patriotismo?

La selección ha hecho una obra maravillosa al lograr que nos unamos y se consiga que todos canten el “Contigo Perú” en Rusia. Pero yo también veo gente joven cantando música criolla en las peñas. Sería bueno que salgan a la palestra en programas de televisión porque talento tiene que haber.

¿Por qué no presentas tu proyecto de televisión en el que se apoye el criollismo?

Una vez lo intenté y hablé con el gerente de un canal, pero me respondió que la música criolla no vende. Yo creo que este es un buen momento para lanzar un programa de música criolla luego de lo que ha pasado con la selección y la gastronomía. El que lo haga es el primero que va a ganar.

¿Te molestó el comentario que le hizo Pedro Suárez-Vértiz a un concursante sobre que si sigue cantando música criolla, solo obtendrá contratos en Fiestas Patrias?

​ Fue una frase que se le chispoteó y no creo que lo haya dicho de mala fe. Conociéndolo a él y sabiendo de su sensibilidad, yo pienso que fue una frase desafortunada y punto.

¿Por qué no tienes interés en que se realice una miniserie sobre tu vida?

Ni me propusieron, ni me consultaron nada cuando hicieron la miniserie de Augusto Polo Campos. Yo no lo haría porque hay cosas que tienen que quedarse con uno. La gente sabe de mi vida y yo la he contado, pero no me interesa hacer una miniserie... No se trata de hacer apología de nada. Hay circunstancias que se presentan, las reconoces y punto.

¿Cómo es tu experiencia de ser jurado en el reality 'El artista del año'?

Estoy muy contenta con lo que voy apreciando de los concursantes. A Pedro Loli le pusimos el ojo y no nos equivocamos porque ganó la primera temporada. En esta segunda temporada ha entrado gente más completa que ha hecho ballet y danza. Son más fuertes como competidores. De otro lado, descubrí a una Gisela Valcárcel conduciendo el programa de manera distinta. Es más graciosa y se anima a cantar y bailar. Es una caja de Pandora.

Entonces, sí hay artistas integrales en el país.

​ Sí, estoy viendo gente con mucho talento en el programa y más completa.