Cecilia Bracamonte: "Me han llamado de Estados Unidos, Japón, Suecia y otros países"

¿Qué novedades presentará en el show que realizará en La Estación de Barranco?



El sábado 7 de octubre empezamos esta temporada muy linda en la que el público, que me conoce más de 55 años de carrera, saldrá muy contento. Presentaré un repertorio nuevo, pues interpretaré temas de mi último álbum Con alma de bolero y algunos toques de música criolla. Habrá un matiz muy bonito. Además, me acompañará Larissa Carhuas, hija de Lourdes Carhuas.

¿Alista un nuevo álbum? ¿Planea hacer una gira musical por el Perú y el extranjero?



Ahorita no planeo un nuevo álbum, pero estoy en conversaciones para hacer algo el próximo año. La idea es seguir fusionando la música peruana con una nueva propuesta. ¿Una gira por el Perú? ¡Me encantaría! Yo quiero recorrer el Perú con mi música. Lo concreto ahora es que tengo propuestas para ir al extranjero. Me han llamado de Estados Unidos, Japón, Suecia y otros países.

¿Tiene ofertas para volver como jurado de un programa de canto en la televisión?



No, aún no me han llamado, pero estoy dispuesta a participar, siempre y cuando sea un programa interesante y me agrade. Yo estaría encantada de volver a la televisión, así que veremos más adelante, ya que, gracias a Dios, siempre me han buscado. Yo nunca imaginé que en 2007 me iban a llamar para ser jurado de Desafío y fama, que fue un éxito. Luego estuve en La banda.