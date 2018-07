Cecilia Bracamonte celebrará Fiestas Patrias en La Estación de Barranco

La cantante criolla, Cecilia Bracamonte volverá a los escenarios este 27 y 28 de julio para rendir homenaje al Perú por su 197 aniversario de Independencia.

En La Estación de Barranco, Cecilia presentará su espectáculo titulado 'Contigo Perú', que adopta su nombre del emotivo vals de la autoría de Augusto Polo Campos, convertido en el segundo himno de los peruanos.

Acompañada en la dirección musical por el maestro Ernesto Hermosa y su habitual banda de músicos, Bracamonte se lucirá sobre el escenario con temas como 'Peruanita bonita', 'José Antonio', 'Esta es mi tierra', 'Soy del Perú señores' y muchos más.

Sobre la reciente polémica desatada entre artistas locales, quienes se sintieron ofendidos por el comentario de Pedro Suárez Vértiz, quien afirmó en un concurso televisivo que los criollos solo tienen trabajo en Fiestas Patrias, Cecilia opinó:

“Creo que ha sido una desafortunada frase de Pedrito, a quien quiero mucho, pero que en esta oportunidad nos resulta un poco ofensiva, dicha así aisladamente. La música peruana está en el sentimiento de nuestro país. Si no fuera así, no habríamos cantado ‘Contigo Perú’ en un estadio a todo pulmón en Rusia y con lágrimas en los ojos. No se cantó rock, ni salsa, se cantó música peruana”, sostuvo la cantante.

Para la artista, el mercado de la música criolla aún tiene posibilidades de crecer. “El empresariado tiene que apostar más porque hay propuestas. Debe haber difusión, espacios, medios comprometidos para que los chicos conozcan la música. Aunque hoy, con esta lindísima ola de peruanidad, los jóvenes están reinterpretando la música peruana y eso también es válido. La música es reflejo de los momentos y de nuestras sociedades”, dijo.

Entradas ya están a la venta en Teleticket.